Caballo muere atropellado por camión luego que carretonero se voló un alto en Batahola Norte

Un explotado caballo murió de forma instantánea al ser atropellado por un camión mientras iba jalando un pesado carretón en una calle de Batahola Norte, la tarde de este viernes.

Batahola Norte caballo muere atropellado por camión

El accidente sucedió de los semáforos del Seminario dos cuadras arriba y dos al Sur, cuando el irresponsable dueño del carretón se voló una señal de alto, causando el atropello del pobre animal.

Al momento del percance vial, el equino sufrió un golpe en la cabeza que le impidió sobrevivir, en tanto su explotador subió a una caponera y huyó con rumbo desconocido, dejándolo abandonado sobre el ardiente pavimento.

El camión marca Hino placas M 457-939 era conducido por Wilber Méndez, de 33 años, quien se quedó a la espera de la Policía para deslindar responsabilidades en el accidente que cobró la vida del pobre caballito.