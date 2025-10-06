Buscan en Yalí a sujeto por robarse cosecha de maíz

Hasta debajo de las piedras está siendo buscado en el municipio de Yalí, departamento de Jinotega, el sujeto Mario Dávila Mercado, de 33 años, por haberse robado una cosecha de maíz.

El tamarindo de Marito quien sabe cómo hizo para robarse toda la cosecha de maíz, que había en una manzana de tierra propiedad de Pablo Cruz Moreno.

El inusual robo ocurrió en la comarca La Naranjita, en Yali. Las pérdidas económicas superan los 32 mil córdobas.

Otro hecho inusual investigado por la policía jinotegana es la “hartada de perejil” que se dieron unas vacas ajenas en la propiedad de Junior López Estrada, de 31 años, ubicada en la comunidad Chaguite Grande.

Rabiando de la arrechura, el Junior se fue a interponer denuncia en la policia, porque las vacas de su vecino Carlos Chavarria se metieron en su propiedad y se le comieron todas las plantas de perejil que cuidaba como los ojos de su cara.

El Junior valoró en 15 mil córdobas las pérdidas económicas que le causaron las vacas muertas de hambre de su vecino Carlos Chavarría.

