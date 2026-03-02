Buscan a trabajador que dejó sin yegua a su patrón en Jinotega

“Sin Beatriz y sin retrato” quedó el productor Miguel Zeledón Córdoba, de 56 años, al ser víctima de robo por su propio trabajador Harvin Galeano Montenegro, de 24 años.

El afectado relató que mandó a su obrero a dejar dos bidones de leche en su yegua, a la comarca Plan de Grama, ubicada en Wiwilí, Jinotega, y después de varios días, aún no sabe de su paradero.

De acuerdo con el denunciante, su yegua está valorada en 15 mil córdobas, a lo que hay que sumarle el valor de los dos bidones de leche.

Autoridades policiales rastrean al paradero de Harvin Galeano para que responda por este caso.

