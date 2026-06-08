Buscan a jinotegano que intentó desmembrar a su enemigo en Yalí

La policía de San Sebastián de Yalí, Jinotega, busca “hasta debajo de las piedras” a Oliver Loza Garmendia, de 20 años, quien intentó quitarle la vida con un machete a Miguel Alexander Centeno, de 25.

Testigos relataron que Miguel estaba comprando una gaseosa en una venta, sitio hasta donde llegó Oliver armado de un machete, y “de puro gusto”, le lanzó varios machetazos.

En el hecho, Miguel Alexander resultó con un machetazo en la pierna izquierda, por lo cual tuvo que ser trasladado al centro de salud de la zona.

