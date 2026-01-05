Buscan a jinotegano que fue a jugar gallos en Tipitapa y ahora no aparece por ningún lado

Muy preocupada se encuentra la familia del ciudadano Noe Gerardo Montenegro Chavarría, de 36 años, quien no ha vuelto a dar señales de vida desde el sábado.

Familia busca a Noe Montenegro, desaparecido en Jinotega

La señora Karla Blandón dijo que su exyerno Noe Montenegro salió de su casa en el barrio La Curva, de Jinotega, desde al mediodía del viernes 2 de enero y no han vuelto a saber de él.

Noé dijo que iba a Tipitapa a “jugar gallos” y precisamente la última que lo vieron fue en la gallera de esa localidad, afirmó su exsuegra.

Aunque otras personas le informaron a la familia que también lo vieron en Sébaco, que andaba sucio y golpeado y aparentemente no andaba bien de la mente.

Al momento de salir de su hogar, Noe Gerardo Montenegro vestía camisa manga larga roja a cuadros, jean y gorra color azul y botas vaqueras.

La familia pidió que si alguien lo ha visto o saben dónde se encuentra favor les avise a los celulares número 8332-5757, 8907-2849 o al 7637-5510.

