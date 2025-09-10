Buscan a gerente que se robó 200 mil córdobas en Centro Recreativo de Yalí

Por el delito de apropiación indebida es buscado Franklin Méndez Calderón, de 54 años, en San Sebastián de Yalí, Jinotega.

Don Bismarck Rugama Zeledón, de 54 años, denunció que contrató a Franklin para que le administrara un centro recreativo en la comunidad La Naranjita.

Al llegar a realizar una auditoría porque las cuentas no le cuadraban, don Bismarck descubrió que su administrador se le había peinado 200 mil córdobas generados por la venta de productos en el local.

Otro robo ocurrió en el barrio Germán Pomares, de la ciudad de Jinotega, donde sujetos desconocidos sustrajeron un tanque de gas butano y otras pertenencias del interior de la casa de doña Nora Gutiérrez, de 48 años.

La afectada detalló que los amigos de lo ajeno le causaron pérdidas económicas superiores a los 10 mil córdobas.

En tanto, en el barrio 25 de Abril, en Yalí, Jinotega, Luis Manuel Zavala, de 20 años, es buscado por robarle un celular al ciudadano Jairo Zamora, de 47 años.

Siempre en el departamento de Jinotega, el sujeto Ariel Rodríguez Zeledón, de 40 años, fue capturado en el barrio La Juana, en Santa María de Pantasma, al momento que portaba una pistola sin documentación legal.

