domingo, agosto 24, 2025
Sucesos

Buscan a desalmados que atacaron con machete a pobladora de Jinotega

Por Jhonny Martínez
Un machetazo en la mano izquierda y otro en el pie derecho recibió doña Margarita Siles, de 46 años, al ser atacada por dos sujetos desconocidos, en la comarca Monterrey, ubicada en el municipio de Jinotega.

Doña Margarita relató que escuchó ruido en una escuela que está cercana a su casa, y al levantarse a revisar si se querían meter a robar, fue agredida por los dos sujetos.

La lesionada fue auxiliada por vecinos que al escucharla gritar en el silencio de la madrugada, se levantaron a ver que le ocurría.

La fémina fue llevada al centro de salud de la zona. En tanto, agentes policiales investigan la identidad y paradero de los “macheteros”.

