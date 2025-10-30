Buscan a capitalino que desapareció tras bañarse en la Laguna de Xiloá

Muy preocupada se encuentra la familia del capitalino Alejandro Aburto García, de 40 años, quien no volvió a su casa tras haber salido de su casa el martes con destino a la laguna de Xiloá, en Mateare, Managua.

La señora Rosa García dijo que su hijo Alejandro padece de problemas de audición y al momento de salir de su hogar en el barrio Monseñor Lezcano dijo que iba a bañarse a la laguna.

Agregó que lo han buscado por hospitales y estaciones policiales y no han podido localizarlo por lo cual piden a las personas que lo conozcan y lo hayan visto por favor se lo informen al celular 8289-4296.

