Bus se incendia mientras prestaba servicio entre El Naranjo y Waslala, Caribe Norte

Convertido en chatarra quedó un bus que prestaba servicios entre El Naranjo y Waslala, Caribe Norte, al incendiarse en la comarca Las Torres, la mañana de este viernes.

Cazadores de noticias informaron que las llamas iniciaron en la parte trasera del bus y se extendió rápidamente, causando momentos de angustia entre los pasajeros, quienes lograron salir antes de que la unidad quedara destruida.

Aunque no hubo víctimas que lamentar, las pérdidas materiales fueron totales.

Equipos de emergencia y autoridades locales se presentaron al lugar para investigar las causas del siniestro, cuyas causas aún se desconocen.

Por otro lado, un auto se quemó totalmente la madrugada de ese viernes en el barrio Santa Isabel, ubicado cerca del Gran Lago, en la ciudad de Granada.

El fuego alertó a los pobladores del sector quienes mientras los bomberos llegaban unieron esfuerzos para apagar las llamas con extinguidores.

Se desconoce el nombre del dueño de vehículo. Las autoridades se encuentran investigando las causas del siniestro.