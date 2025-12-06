Borracho conductor de camioneta le arrebata la vida a par de amigos en carretera Río Blanco-Wanawana

El peatón Tomás Ruíz de 52 años, y su acompañante Imer Dormuz de 38 años, perecieron debido a las lesiones que sufrieron al ser impactados por la camioneta placa MT 46-125 conducida por Yocfander Josué Fernández Torres de 28 años, quien andaba en estado de ebriedad.

La tragedia vial se registró a las 5:40 de la tarde, de este sábado, en el kilómetro 198 y medio del tramo de carretera Rio Blanco-Empalme Wanawana.

Cazadores de noticias informaron a Tu Nueva Radio Ya, que Tomás y su amigo Imer, caminaban a orillas de la vía, cuando fueron violentamente, arrollados por la camioneta, muriendo de forma inmediata, el primero.

En tanto, Imer se rindió a la muerte cuando era trasladado en vehículo particular al hospital César Amador Molina de Matagalpa.

Agentes de la Policía de tránsito al conocer del caso se trasladaron al lugar para indagar mayores detalles del terrible accidente vial que dejó luto en dos familias nicaragüenses.