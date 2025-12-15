Borracho con los «cables pelados» balea a dos colegas de trago en cantina de Río Blanco

Delvin Jarquín Vargas, de 28 años, y Magdiel Campos Rayos, de 36, fueron baleados por su amigo Lito Blanco en una cantina de la comarca Wanawas, a 26 kilómetros al noreste del casco urbano de Río Blanco.

Cazadores de noticias informaron que Lito atacó a tiros a sus amigos de parranda luego de que sostuvieron una acalorada discusión por causas desconocidas.

Ambos afectados fueron llevados al Centro de Salud Denis Gutiérrez, en Río Blanco, en tanto Lito Obando se dio a la fuga.

Informes indican que Delvin Jarquín, recibió dos impactos de bala en distintas partes de su cuerpo, y Magdiel Campos, sufrió un plomazo en la pierna derecha

