Sujeto cae en manjol por caminar ebrio en zona de proyecto en Managua

Del fondo de un manjol de unos 3 metros de profundidad fue rescatado un sujeto identificado como Cristian José, de unos 36 años, en las cercanías a los semáforos del mercado Mayoreo, en Managua.

Borracho cae en profundo agujero en Managua

Cazadores de Noticias informaron que el lesionado andaba en estado de ebriedad, y al caminar por la zona donde se está desarrollando un proyecto, cayó en el hueco que servirá como manjol.

Los gritos del hombre desesperado alertaron a lugareños que al asomarse dentro del hoyo, lo escucharon pidiendo auxilio.

La emergencia fue atendida por Bomberos Unidos que extrajeron al lesionado del fondo del hueco, y luego fue trasladado por miembros de Cruz Blanca al hospital Carlos Marx.

Cristian José habita en el barrio Jorge Salazar, en Managua, a donde tendrá que trasladarse una vez que sea dado de alta.