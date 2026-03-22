Sujeto cae en manjol por caminar ebrio en zona de proyecto en Managua
Del fondo de un manjol de unos 3 metros de profundidad fue rescatado un sujeto identificado como Cristian José, de unos 36 años, en las cercanías a los semáforos del mercado Mayoreo, en Managua.
Cazadores de Noticias informaron que el lesionado andaba en estado de ebriedad, y al caminar por la zona donde se está desarrollando un proyecto, cayó en el hueco que servirá como manjol.
Los gritos del hombre desesperado alertaron a lugareños que al asomarse dentro del hoyo, lo escucharon pidiendo auxilio.
La emergencia fue atendida por Bomberos Unidos que extrajeron al lesionado del fondo del hueco, y luego fue trasladado por miembros de Cruz Blanca al hospital Carlos Marx.
Cristian José habita en el barrio Jorge Salazar, en Managua, a donde tendrá que trasladarse una vez que sea dado de alta.