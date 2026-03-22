Sucesos

Sujeto cae en manjol por caminar ebrio en zona de proyecto en Managua

Por Francisco Rocha
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Del fondo de un manjol de unos 3 metros de profundidad fue rescatado un sujeto identificado como Cristian José, de unos 36 años, en las cercanías a los semáforos del mercado Mayoreo, en Managua.

Borracho cae en profundo agujero en Managua
Borracho cae en profundo agujero en Managua

Cazadores de Noticias informaron que el lesionado andaba en estado de ebriedad, y al caminar por la zona donde se está desarrollando un proyecto, cayó en el hueco que servirá como manjol.

Los gritos del hombre desesperado alertaron a lugareños que al asomarse dentro del hoyo, lo escucharon pidiendo auxilio.

La emergencia fue atendida por Bomberos Unidos que extrajeron al lesionado del fondo del hueco, y luego fue trasladado por miembros de Cruz Blanca al hospital Carlos Marx.

Cristian José habita en el barrio Jorge Salazar, en Managua, a donde tendrá que trasladarse una vez que sea dado de alta.