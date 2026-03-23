Bonanza: motorizado pierde la vida al impactar contra punto fijo

El ciudadano Rodolfo José Paz Vargas, de 23 años, murió minutos después de accidentarse en moto en el barrio Mario De La Llana, en Bonanza, Caribe Norte.

Motroclcllsta se mata en Bonanza al amanecer

La fatalidad ocurrió a las cinco de la mañana de este lunes cuando Paz Vargas se desplazaba en la moto Yamaha color negro placa TM 10928, de la Vuelta del Moravo cien metros al Este.

Por causas desconocidas, el motociclista perdió el control y se estrelló contra una valla perimetral, sufriendo graves lesiones en la cabeza y otras partes del cuerpo.

El lesionado fue auxiliado por los Bomberos Unidos y llevado al Hospital Primario Esteban Jaen Serrano, en donde médicos de turno confirmaron que ya no presentaba los signos vitales.

Al lugar del accidente se presentaron agentes policiales para realizar las investigaciones sobre las causas exactas del mortal accidente.

