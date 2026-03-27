Bomberos de Carazo rescatan a perrito amarrado y abandonado por sus dueños

En atención al llamado de las familias de un barrio caraceño, los Bomberos Unidos, acudieron para rescatar a un perrito de raza criolla, que estaba desnutrido, amarrado con un mecate y atado a un árbol.

El perrito rescatado, lloraba día y noche, sufriendo las bajas temperaturas de Carazo, en la noche y la madrugada, y la falta de cuido de sus indolentes dueños.

Ahora el canino, de ojos triste y de paso lento, ataviado de pulgas, chatas y parásitos, y anémico, fue llevado al Refugio Animal Nicaragua, donde será recuperado y estará a la disposición de alguna persona que lo adopte y lo ame.