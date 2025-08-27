Bomberos atienden incendios de taxi y una moto en Managua y Estelí

Parcialmente quemado quedó el taxi Kia color negro placas M 10529 al tomar fuego cuando circulaba de la rotonda la Virgen una cuadra arriba, en la colonia Villa Progreso, en el Distrito VI de Managua, la mañana de este martes.

El taxi era conducido por Mario Javier Pilarte Vásquez, de 38 años de edad, quien al momento del incidente trasladaba a cuatro pasajeros hacia distintos destinos.

El taxista fue alertado por la conductora de una motocicleta quien vio salir humo de la parte de la coraza.

Cuando el obrero del volante se detuvo, observó que el fuego ya estaba destruyendo el sistema eléctrico y parte del motor.

Al sitio se presentaron miembros de los Bomberos Unidos para extinguir y controlar el incendio que se originó al caer gasolina sobre el motor caliente, por la falta de una brida en la manguera que va al filtro del combustible.

Por otro lado, miembros de los Bomberos Unidos atendieron el incendio de una motocicleta en el barrio José Santos Zelaya, de la ciudad de Estelí.

De acuerdo con las investigaciones, la moto marca Génesis color Blanco placa ES 19642, resultó con el sistema eléctrico, el motor y el asiento quemado, al agarrar fuego mientras le hacían trabajos de soldadura.

José Ramón López Cruz, de 44 años, quien andaba manejando la moto, indicó que las chispas de la soldadura cayeron sobre el motor donde había residuos de gasolina, dando inicio a la combustión.



