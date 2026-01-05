Bochinche deja a uno con grave herida en la cabeza y al otro «tocando arpa» en Carazo

Con una profunda herida en la cabeza fue llevado Juan Francisco Mendieta, de 45 años, al Hospital Regional Santiago, de Jinotepe, Carazo.

Mendieta fue agredido con un machete por el sujeto Jorge Antonio Chávez Ruiz, de 37, durante un pleito originado por causas que investiga la policía.

Tras el sangriento bochinche, ocurrido en el sector de Los Hurtado, en El Rosario, Carazo, el agresor Jorge Chávez fue capturado por las autoridades.

En otro caso, un ciudadano llamado Jacinto, fue brutalmente macheteado en el brazo derecho y el abdomen por sujetos desconocidos.

El hecho ocurrió en la comarca La Patriota, en el municipio de Matiguás, departamento de Matagalpa.

Jacinto andaba en estado de ebriedad cuando fue atacado por los sujetos que prácticamente le dejaron la mano derecha en una hilada de carne.

Los agresores también le causaron a su víctima, heridas de machete en el abdomen, pecho y espalda.

Los pobladores se encargaron de llevar a “Jacinto” al centro asistencial, en tanto la policía investiga el hecho.

