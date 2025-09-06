Boaqueño sufre violento accidente de motocicleta y fallece horas después en hospital capitalino

En cuidados intensivos del hospital Antonio Lenin Fonseca, se rindió a la muerte Maycol Antonio Reyes García de 18 años, a causa del trauma craneal que sufrió este sábado al accidentarse en motocicleta.

Tu Nueva Radio Ya conoció que Reyes García, fue enviado por su papá a realizar un mandado de su lugar de origen en San Lorenzo, Boaco hacía Tipitapa, pero en vez de irse en autobus, prestó una moto para el viaje.

Supuestamente, en el inicio del trayecto una de las llantas de la moto se le explotó, lo que provocó que el jovencito perdiera el control se salió de la vía, e impactó contra un árbol, sin embargo, serán las autoridades policiales las encargadas de investigar el caso.

En un intento por salvar la vida de Reyes García, fue trasladado al hospitalito Yolanda Mayorga de Tipitapa, de donde fue remitido al Lenin Fonseca, donde a pesar de los cuidados médicos falleció.

El cuerpo del infortunado joven será trasladado por sus familiares a su lugar de origen para ser velado y posteriormente, le darán cristiana sepultura.