Boaqueño adicto al licor fallece al impactar cabeza contra tronco de árbol

El ciudadano Julio Obando, de 65 años, fue encontrado muerto la mañana de hoy martes, en una hondonada a un lado de la carretera, en la comunidad de Coyusne, en Teustepe, Boaco.
Familiares dijeron que don Julio tenía 20 años de estar sumergido en el vicio del guaro y sufría constantes desmayos.
Presumen que el ahora occiso iba caminando a orillas de la vía, y al sufrir un mareo por el licor o un desmayo, cayó a la hondonada e impactó la cabeza contra el tronco de un árbol.
En el hecho, don Julio Obando sufrió una fractura en el cráneo que le ocasionó una muerte inmediata.