Boaqueño adicto al licor fallece al impactar cabeza contra tronco de árbol

El ciudadano Julio Obando, de 65 años, fue encontrado muerto la mañana de hoy martes, en una hondonada a un lado de la carretera, en la comunidad de Coyusne, en Teustepe, Boaco.

Trágica muerte de Julio Obando en Teustepe

Familiares dijeron que don Julio tenía 20 años de estar sumergido en el vicio del guaro y sufría constantes desmayos.

Presumen que el ahora occiso iba caminando a orillas de la vía, y al sufrir un mareo por el licor o un desmayo, cayó a la hondonada e impactó la cabeza contra el tronco de un árbol.

En el hecho, don Julio Obando sufrió una fractura en el cráneo que le ocasionó una muerte inmediata.

