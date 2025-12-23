Boaco: Hombre intenta acabar con su vida por motivos amorosos
De las garras de la muerte fue rescatado Isidro Valerio de unos 45 años de edad, luego que se atara un mecate al cuello y guindara de un árbol en el patio de su casa ubicada en la comunidad El Jocote del municipio de Teustepe, Boaco.
Cazadores de noticias informaron a Tu Nueva Radio Ya que Isidro atentó contra su vida por problemas amorosos, y al momento de hacerlo andaba en estado de ebriedad.
Gracias a la oportuna llegada de unos familiares, don Isidro fue rescatado de la muerte.