Boaco: Desconocido mata de una pedrada al hijo de dueña de bar tras fuerte discusión

De una pedrada en la sien izquierda falleció Rubén Rivas, de 40 años, a manos de un desconocido, con quien discutió al calor del licor en un bar en la comunidad Cumaica Norte, en San José de los Remates, Boaco.

El cazador de noticias José Dávila indicó que Rubén Rivas estaba lanzándose sus “piquinyuquis”, cuando empezó a discutir con el desconocido y luego se enfrentaron a golpes fuera del bar de Esperanza Rivas, madre del fallecido.

Al estar siendo supuestamente “pijiado” por Rubén, el desconocido se armó de una piedra y se la lanzó a la cabeza, dejándolo tendido en el suelo inconsciente.

Aún con vida y ensangrentado, el lesionado fue llevado en un vehículo particular al centro asistencial, pero falleció al llegar a una comunidad jurisdicción de San José de los Remates.

El cuerpo de Rubén Rivas está siendo velado en su casa ubicada en la comarca Cumaica Norte, lugar donde se originó el altercado que lo llevó a la muerte.

Tras conocer del hecho agentes de criminalística de la policía de Boaco se trasladaron al lugar a realizar las investigaciones y tratar de dar con la identidad y paradero del autor del crimen, quien huyó por unos cafetales de la zona.