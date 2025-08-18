Blufileño muere súbitamente mientras caminaba por el barrio San Pedro

Un hombre identificado como Franklin Joel González murió la tarde de este domingo víctima de un infarto que le sobrevino cuando caminaba por una calle del barrio San pedro, en la ciudad de Bluefields, en el Caribe Sur de Nicaragua.

Trágica muerte de Franklin Joel en Bluefields por infarto

Testigo del hecho expresaron que Franklin Joel iba caminando frente a una farmacia, cuando de pronto se desplomó, por lo que corrieron a auxiliarlo, pero vieron que no respondía a ningún estimulo.

El hombre fue llevado de inmediato en una camioneta particular al hospital Ernesto Sequeira Blanco, en la ciudad de los Campos Azules, en donde los médicos confirmaron que ya no era de este mundo.

Tras revisar el cuerpo, los galenos dictaminaron que Franklin Joel González falleció por un infarto agudo al miocardio.

