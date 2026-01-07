Blufileño desaparece en colisión de embarcaciones en Laguna de Perlas

Efectivos del Distrito Naval Caribe buscan a don Juan Manuel Gámez Obando, quien el mediodía de hoy miércoles, desapareció en las aguas de Laguna de Perlas, en el Caribe Sur.

Búsqueda de don Juan Gámez en Laguna de Perlas

Lugareños dijeron que don Juan viajaba en un cayuco junto a su hijo Manuel Gámez García, cuando fueron impactados por la panga “Ester” que cubre la ruta Bluefields – Tasba Pouni.

En la colisión, el niño Manuel Gámez sufrió heridas en la cabeza, y tras ser rescatado con vida, los trasladaron al centro de salud de Laguna de Perlas.

Padre e hijo son originarios del barrio Santa Rosa, en Bluefields, Caribe Sur, de done zarparon con rumbo a Laguna de Perlas.

