Bluefields: Asaltante deja grave a poblador tras atacarlo con enorme piedra

En estado grave se encuentra en el hospital “Doctor Ernesto Sequeira Blanco”, el señor Dexter Osorio Mitchell, de 45 años, tras ser atacado brutalmente por un delincuente en Bluefields, Caribe Sur.

Dexter Osorio Mitchell, de 45 años

Cazadores de noticias informaron que Dexter fue interceptado a la una de la madrugada de este lunes en el barrio Ricardo Morales por el sujeto Tomás Hebbert, quien lo golpeó en la cabeza con un tenamaste para robarle.

Tras derribar a Dexter al suelo, el ladrón le robo su billetera con dinero y documentos personales, y a pesar de que huyó del lugar, ya fue capturado por la policía.

Los informes señalan que el asaltante es conocido en el bajo mundo como “Pottifer” y que a causa de los golpes le causó trauma craneoencefálico a Dexter Osorio, por lo que tuvo que ser sometido a una cirugía que duró nueve horas.

El sujeto Tomás Hebbert es uno de los azotes del barrio y se espera que le caiga todo el peso de la ley por la agresión que por poco manda a la tumba a Dexter Osorio Mitchell.

