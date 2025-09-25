Bióloga nicaragüense Yoleydi Mejía es nombrada revisora para eBird

Yoleydi Mejía, una joven graduada en biología de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN-Managua), ha sido seleccionada como revisora para Nicaragua en la plataforma eBird.

Yoleydi Mejía, revisora de eBird en Nicaragua

eBird es un proyecto del prestigioso Cornell Lab of Ornithology de la Universidad de Cornell, en Estados Unidos, y es una de las bases de datos de avistamiento de aves más importantes a nivel global.

Para ser admitido como revisor en esta plataforma, se requiere una experiencia científica comprobada en la identificación de aves.

Mejía, quien pulió su habilidad para identificar diversas especies incluso a través del canto, pasó por un riguroso proceso de valoración.

Sus conocimientos y su metodología la consolidaron como una «observadora cuidadosa» y «usuaria modelo» de eBird.

La joven científica destacó que su rol voluntario busca garantizar que la información de los «pajareros» sea de la mejor calidad posible.

Esto, a su vez, «fortalece a investigaciones científicas, notas de distribución y la conservación de muchas especies de aves», afirmó.

