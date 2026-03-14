Barco que cubre ruta Bluefields–Corn Island retorna a El Bluff por desperfecto mecánico

La tarde de este sábado, una embarcación que cubría la ruta entre Bluefields y Corn Island, en el Caribe Sur, tuvo que regresar al puerto de El Bluff luego de presentar una falla mecánica en pleno trayecto.

Preliminarmente, se conoció que, el inconveniente técnico se registró mientras el barco “Río Escondido” navegaba hacia su destino. Como medida preventiva, el capitán de la embarcación decidió retornar al puerto para evitar cualquier riesgo para los pasajeros y la tripulación.

Al retornar al Bluff, los pasajeros fueron reubicados en la embarcación Hilario Sánchez para ser trasladados a Corn Island, permitiendo que continuaran su viaje de manera segura.