Ayudante sufre lesiones en colisión de autobús contra poste del tendido eléctrico en San Pedro del Norte

Un ciudadano hasta el momento no identificado sufrió diversas lesiones esta mañana cuando un bus de la ruta Río Blanco-San Pedro del Norte, en Matagalpa, se salió de la vía en una curva e impactó en un poste del Tendido Eléctrico.

Se conoce que el bus se dirigía a San Pedro del Norte, cuando aparentemente el conductor del bus perdió el control y al salirse de la vía, se estrelló contra el poste de concreto el cual se partió en dos cayendo parte de la estructura sobre la parte frontal derecha de la unidad de transporte.

Del impacto el ayudante que iba cerca de la puerta delantera del bus sufrió golpes, siendo llevado al centro asistencial de la zona.

