Avanza construcción del Estadio de Béisbol en Siuna, con inversión de más de 8 millones

El Instituto Nicaragüense de Deportes (IND) y la alcaldía coordinan la construcción del estadio de béisbol “Onzelo Martin Jackson”, en Siuna, Caribe Norte, donde la inversión asciende a 8 millones 743 mil 350 córdobas.

Nuevo estadio de béisbol en Siuna impulsa el deporte local

El estadio está ubicado en el barrio San Pablo y entre las obras está la construcción que iniciaron el pasado miércoles, está el acceso al edificio principal, mejoramiento de columnas en el área de lobby, reconstrucción de graderías, pintura y acabados, instalación de mil 200 butacas.

El proyecto representa un paso significativo para el deporte local, revitalizando un escenario que ha sido testigo de encuentros memorables y que ahora se prepara para recibir a más atletas y fanáticos en mejores condiciones.

