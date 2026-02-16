Autoridades policiales meten presos a 118 sujetos por delitos de peligrosidad en Nicaragua

La Policía Nacional informó este lunes que, mediante los planes de seguridad ciudadana, entre el lunes 9 y el domingo 15 de febrero puso tras las rejas a 118 sujetos que cometieron delitos de peligrosidad en diferentes puntos del territorio nacional.

La comisionada Karen Obando, de la cojefatura de Relaciones Públicas, detalló que 74 delincuentes fueron detenidos en el departamento de Managua y sus municipios, y los otros 44 en el resto del país.

De los 74 sujetos detenidos en el departamento de Managua, 15 cometieron delitos de robo con intimidación, 18 robos con violencia, 38 robos con fuerza y 3 por son abastecedores de droga.

Mientras tanto, de los 44 capturados en los departamentos, 1 es por una muerte homicida en Nueva Guinea y 8 por robos con intimidación en Chinandega, Masaya, León, Jinotega, Caribe Sur y Triángulo Minero.

Asimismo, 7 sujetos fueron arrestados por cometer robos con violencia en Chinandega, León, Chontales, El Rama y Nueva Guinea, y otros 13 por estar involucrados en robo con fuerza en Chinandega, Masaya, Granada, Chontales, León, Río San Juan y El Rama.

También se capturó a 5 sujetos por tráfico de drogas en Jinotega y Masaya, y a 10 por abastecimiento de drogas en Río San Juan, Masaya, Matagalpa y León.

A los detenidos se les incautó como evidencias 290 gramos de cocaína, 113 gramos de crack, 7 libras de marihuana, 1 pesa digital, 3 teléfonos celulares y dinero en efectivo.

