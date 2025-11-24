Autoridades policiales de Nicaragua capturan a 65 sujetos y ocupan armas y drogas en una semana

La Policía Nacional informó que, como parte de sus esfuerzos por garantizar la paz y seguridad, entre el lunes 17 y el domingo 23 de noviembre de 2025, capturó a 65 sujetos que cometieron diferentes delitos a nivel nacional.

La comisionada Karen Obando, codirectora de Relaciones Públicas de la Policía Nacional, informó que las acciones de prevención, investigación y persecución del delito permitieron la detención de 44 personas en Managua y 21 en los otros departamentos y municipios.

Entre los delitos por los que se realizaron capturas se encuentran tres por muertes homicidas en Managua.

Asimismo, se detuvo a 15 sujetos por robos con intimidación, 22 por robos con fuerza y 3 por robos con violencia, en el departamento de Managua.

De igual manera, 1 sujeto fue capturado por abastecer de drogas en Managua , 9 en Masaya, León y Jinotega, y 2 por tráfico de drogas en Estelí.

En la semana, la Policía también registró 3 muertes homicidas, 20 asaltos, 60 robos con fuerza y 17 robos con violencia.

Como parte de los resultados operativos, la Policía Nacional ocupó como evidencias 5 libras de marihuana, 130 gramos de cocaína y 151 gramos de Crack.

Además, se incautaron 2 armas de fuego, dinero en efectivo y 2 teléfonos celulares.

