Autoridades capturan a 90 delincuentes, incluyendo 3 homicidas, en la última semana

La Policía Nacional dio a conocer este lunes la actividad delictiva y los resultados de los planes de seguridad ejecutados en el país, del lunes 26 de enero al domingo 1 de febrero del año 2026.

Los delitos relevantes cometidos en el periodo fueron tres muertes homicidas, 25 robos con intimidación, 51 robos con fuerza y 11 robos con violencia.

Como resultado de sus planes de seguridad, la Policía Nacional capturó a 45 sujetos en distritos y municipios de Managua, 13 por robos con intimidación, 10 por robos con violencia, 18 por robos con fuerza y 4 abastecedores de drogas.

De igual manera, fueron detenidos 45 sujetos, 2 por muertes homicidas en Chinandega, 3 por asaltos en Costa Caribe Sur, 9 por robos con violencia en Chinandega, Triángulo Minero, El Rama y Nueva Guinea.

Asimismo, 16 fueron apresados por cometer robos con fuerza en León, Rivas, Chinandega, Nueva Guinea y El Rama; 5 por tráfico de drogas en Chontales, Nueva Segovia y la Costa Caribe Sur, y 10 por abastecedores de drogas en Granada, Rivas, Chinandega, Matagalpa, León, Jinotega y Triángulo Minero.

Como evidencias fueron ocupados 487 gramos de cocaína, 349 gramos de crack, 12 libras de marihuana, una pesa digital, 3 teléfonos celulares y dinero en efectivo.

Además, se incautaron 3 armas de fuego, un revólver, una pistola y un arma artesanal.

