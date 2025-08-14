type here...
Atroz crimen cometido en Río San Juan fue motivado por mala repartición de una venta de drogas

Por Jhonny Martínez
La Policía Nacional ya logró identificar a tres varones y una mujer, quienes el martes a las 4 de la madrugada causaron la muerte a José Adonis Rivera Reyes, de 37 años, al dispararle en el abdomen y machetearlo en la cabeza.

Rivera Reyes murió en el puesto de salud Heriberto López, de la comarca Buena Vista, en El Castillo, Río San Juan, después de haber sido atacado por los cuatro delincuentes dentro de su casa.

Según las investigaciones, los involucrados son Miguel Julián Granados Espinoza, de 26 años; Pablo Andrés Granados Espinoza, de 21; Santos Fidel Granados Espinoza, de 24; y Ana del Socorro García Cisneros, de 41 años.

Las averiguaciones revelaron que los sujetos decidieron acabar con la vida de José Adonis Rivera tras sostener disputas con él, ya que se negó a compartir una suma de dinero que había obtenido con la venta de estupefacientes.

Las autoridades continúan profundizando en las investigaciones para tratar de dar el paradero de los homicidas y proceder a su captura.

