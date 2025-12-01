Ataque de abejas africanizadas causa muerte de hombre en Tipitapa

En un hospital capitalino se rindió a la muerte la tarde de este lunes, el ciudadano Armando José García, de 66 años de edad, debido a las complicaciones de salud que tuvo al ser atacado por un enjambre de abejas africanizadas.

El violento ataque lo sufrió don Armando José, cuando a bordo de una caponera trasladaba unas sillas de alquiler, y al circular por la entrada a Ciudadela San Martín en Tipitapa, las abejas salieron del árbol de Guanacaste en que tenían su nido.

La emergencia fue reportada por lugareños a los Bomberos Unidos, quienes se desplazaron al lugar para auxiliarlo, trasladando a don Armando José al hospital capitalino, donde a pesar de los cuidados médicos se rindió a la muerte.

En las labores de rescate los bomberos Jonathan Barahona y Julio Rivera resultaron con múltiples picaduras por lo que fueron atendidos en el hospitalito Yolanda Mayorga de Tipitapa.

Los restos de don Armando José García son velados desde esta noche en su casa de habitación ubicada en Ciudadela San Martín, y mañana le darán el último adiós.