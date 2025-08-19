Asaltantes machetean a joven para robarle su celular en Estelí

Con una herida de consideración en la mano derecha resultó el joven Warner López, de 19 años de edad, al ser macheteado por desconocidos que le robaron su teléfono celular en la ciudad de Estelí.

Joven herido a machetazos en Estelí durante robo

El suceso ocurrió en horas de la madrugada de este martes 19 de agosto detrás de donde fue la fábrica NACSA, en el sector conocido como el CEPAD, en el barrio El Rosario, del Diamante de las Segovias.

Según testigos, el joven iba caminando cerca de la rotonda del sector, cuando fue interceptado por varios sujetos quienes le dijeron que les entregara su teléfono y cuando se negó a entregarlo, lo atacaron con un machete.

Al recibir los filazos, el joven corrió más de dos cuadras tratando de huir de sus agresores pero debido a la abundante sangre que perdió se vio obligado a detenerse, siendo alcanzado por los maleantes que lo despojaron del celular.

El lesionado fue auxiliado inicialmente por agentes policiales y luego trasladado al hospital San Juan de Dios, de la ciudad de Estelí.

