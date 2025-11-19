Arrestan en Costa Rica a 5 pinoleros con cargamento ilegal de medicamentos

Cinco nicaragüenses fueron detenidos por la Policía de Fronteras de Costa Rica, luego de que entraron de forma irregular a ese país con un cargamento de medicamentos sin registro sanitario ni permiso de ingreso.

Detienen a nicaragüenses con fármacos sin registro en Costa Rica

Las autoridades ticas indicaron que son más de 2.900 medicamentos, entre pastillas y cápsulas, los que fueron introducidos a través de la ruta que comunica Los Chiles con Tablilla.

Los nicaragüenses permanecen detenidos mientras la Policía de Fronteras continúa con las investigaciones correspondientes.

