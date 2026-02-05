Arrestan a sujeto que ultimó a hombre en comunidad de Condega

La Policía Nacional presentó este jueves al sujeto Eliuth del Carmen Galeano Peralta, de 38 años, alias Sébaco”, quien fue capturado por el homicidio de Aunner Antonio Fletes Talavera, de 31.

Eliuth del Carmen Galeano Peralta

El teniente Noelder Avilés, vocero policial en Estelí, dijo que el homicidio ocurrió en la comunidad Hondura Azul, del municipio de Condega, a las 12 del mediodía del martes, cuando Eliuth atacó a Fletes Talavera con una navaja.

El cuerpo fue examinado por el médico forense del municipio de Estelí, quien determinó como causa de la muerte sangrado masivo, provocado por las heridas ocasionadas con la navaja.

Aunner Antonio Fletes Talavera, de 31 años

La Policía Nacional confirmó que Eliut Galeano le quitó la vida a Aunner Fletes Talavera motivado por rencillas y en estado de ebriedad, y luego huyó del lugar.

El mismo día del crimen, en la misma comunidad de Condega, las autoridades policiales arrestaron a Eliut del Carmen Galeano y le ocuparon el arma homicida.

El arma homicida en el crimen de Aunner Antonio Fletes Talavera

El detenido ya fue puesto a la orden de las autoridades competentes para que sea acusado por el delito de homicidio.

