Arrestan a sujeto que asesinó a cuchilladas a joven de Condega

El sujeto Joel Centeno Roque fue capturado anoche luego de que asesinó de una puñalada, por causas desconocidas, al joven Jimmy Iglesias, en la comunidad Laguna de Santa Rosa, en Condega, Estelí.

Joel Centeno Roque

Tras cometer el crimen Joel Centeno huyó y su captura fue realizada sobre la carretera, en el sector de la comunidad Daraylí, gracias al trabajo coordinado entre agentes policiales y policías voluntarios.

El fallecido, Jimmy Iglesias, era originario de la comunidad Laguna de Santa Rosa, pero habitaba en el barrio Praga de Condega.

La institución del orden público destacó que la detención del criminal es resultado del trabajo permanente que se realiza para garantizar la seguridad y el bienestar de todas las familias.

La víctima Jimmy Iglesias

Las investigaciones continúan abiertas para determinar las circunstancias y motivaciones del crimen.

