Arrestan a sujeto con más de un kilo de cocaína en Nueva Guinea

Como resultado de la estrategia de muro de contención contra el crimen organizado y el narcotráfico, la Policía Nacional arrestó al sujeto David Ronaldo Astorga Álvarez, de 26 años, con más de un kilo de cocaína.

Cae narco con más de 1 kg de cocaína en Nueva Guinea

La Policía detalló que el domingo 19 de abril a las 6 y 20 de la tarde, de la escuela Arlenis Dávila 30 metros, en plena vía pública de la zona 3 de Nueva Guinea, Caribe Sur, fue perfilada la camioneta Toyota Hilux placas CT 21128.

El vehículo color plateado era conducido por David Ronaldo Astorga Álvarez, y en el registro se le encontró en la parte inferior del asiento trasero un paquete rectangular conteniendo 1 kilo con 124 gramos de cocaína.

El detenido tiene antecedentes por tráfico de drogas y ya fue remitido a las autoridades competentes junto a la cocaína, dinero en efectivo y la camioneta ocupada como evidencias.

