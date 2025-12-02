Arrestan a par de sujetos que causaron muerte de un hombre en El Rama

Los sujetos César Herrera López, de 31 años, y Luis López Castro, de 29, fueron capturados por la Policía Nacional por la muerte de Israel Eduardo García Chavarría, de 32 años.

Israel García murió el domingo en el Hospital Jacinto Hernández en Nueva Guinea, Caribe Sur, donde estuvo 14 días en agonía tras ser golpeado por César Herrera y Luis López en ciudad El Rama.

De acuerdo con familiares, Israel García fue atacado a puñetazos y puntapiés por los dos sujetos mientras ingerían licor cerca del mirador Amy, en el barrio central de la ciudad.

Los detenidos fueron puestos a la orden del Ministerio Público para ser acusados por el homicidio de Israel Eduardo García.

