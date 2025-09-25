Sucesos

Arrestan a par de sujetos con más de 2 libras de marihuana en distintos puntos de Jinotega

Por Jhonny Martínez
El sujeto Denis Antonio Falcón Guerrero, de 38 años de edad, fue capturado por la Policía Nacional luego de que se le ocupó en una bolsa conteniendo 643 gramos de marihuana lista para la venta.

La captura fue realizada en una calle de la comarca Poza Azul, en el municipio de Wiwilí, en Jinotega.

De igual manera, en el barrio Santiago Zeledón, de la ciudad de Jinotega, fue detenido el sujeto Jackson Elias Castillo, de 23 años de edad, a quien se le incautó una bolsa con 539.7 gramos de marihuana lista para la venta.

