Arrestan a dos personas con casi 4 kilos y medio de cocaína en Mateare

En un nuevo golpe al crimen organizado y el tráfico de drogas, la Policía Nacional arrestó a dos personas e incautó 4 kilos con 429 gramos de cocaína en el municipio de Mateare, departamento de Managua.

Elman de Jesús López Alvarado, de 55 años, quien iba acompañado de Ingrid de Los Ángeles Lacayo

Las autoridades detallaron que el quiebre fue realizado el jueves 19 de marzo a las 6 y 10 de la tarde, en un retén policial ubicado en el kilómetro 29.5, de la carretera Nueva León, en Mateare.

La Policía Nacional perfiló el automóvil marca Hyundai color azul, placas M 366-334, conducido por Elman de Jesús López Alvarado, de 55 años, quien iba acompañado de Ingrid de Los Ángeles Lacayo, de 32 años.

En registro al vehículo se encontró un bolso con cuatro paquetes rectangulares conteniendo los cuatro kilos con 429 gramos de cocaína.

El detenido Elman de Jesús López Alvarado, posee antecedentes por tráfico de droga y tenencia ilegal de armas de fuego.

Los detenidos y la droga fueron remitidos ante la Fiscalía, que ya realizó la acusación en el Juzgado Décimo Distrito Penal de lo Penal de Audiencia, a cargo de la doctora Gloria María Saavedra Corrales.

