Árbol de aguacate cae y destruye vivienda en Cárdenas, Rivas, sin víctimas mortales

Una familia en la comunidad Santa Ana, del municipio de Cárdenas, perdió su vivienda tras la caída de un árbol de aguacate durante las fuertes lluvias que afectaron la zona.

Familia en Cárdenas pierde hogar por caída de árbol

El incidente provocó la destrucción total de la casa, construida de madera y zinc, y dejó a sus ocupantes momentáneamente atrapados.

Los afectados son Luisa Amanda Obando Ramírez, de 27 años, quien sufrió golpes leves, así como Ismary Nazareth Sánchez Díaz y Mateo Moisés Sánchez Díaz, quienes no presentaron lesiones de gravedad.

La caída del árbol resultó en la pérdida total de la estructura de la casa y de varios enseres, incluyendo electrodomésticos, una computadora, camas y un ropero.

La familia se encuentra ahora alojada en una casa vecina, en tanto miembros del Comité Municipal para la Prevención, Mitigación y Atención de Desastres (COMUPRED) se presentaron en el lugar para levantar un informe de daños y brindar apoyo a la familia damnificada.

Las autoridades locales reiteraron la importancia de realizar podas preventivas en árboles cercanos a las viviendas, especialmente en la temporada de lluvias.

