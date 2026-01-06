Apreciado trabajador del Hospital de León fallece por problemas hepáticos

Pobladores de León lamentaron el deceso del ciudadano Marvin Antonio Estrada Téllez, quien laboraba en el área de limpieza del Hospital Escuela Oscar Danilo Rosales Argüello, ocurrido ayer lunes.

Marvin Antonio Estrada Téllez

De acuerdo con algunos allegados, desde días atrás, Marvin venía sufriendo problemas hepáticos.

Su condición se agravó repentinamente cuando comenzó a experimentar fuertes malestares, por lo que fue llevado de urgencia al mismo hospital donde laboraba, y pese a la atención médica recibida, falleció horas después.

Marvin era conocido por su honestidad y disposición en el cumplimiento de sus labores, por lo que su partida ha causado mucho pesar a familiares, amigos y compañeros de trabajo.

