Apreciado poblador de Santo Tomás, Chontales, perece ahogado en el Río Mico

La mañana de este jueves se le dio cristiana sepultura al ciudadano Víctor Manuel Sequeira Pérez, de 36 años, quien falleció ahogado en el Río Mico, el pasado martes 9 de septiembre.

Sepelio de Víctor Manuel Sequeira en Santo Tomás

El lamentable hecho sucedió cuando Víctor Manuel intentó cruzar el caudal montado en una bestia, y fue arrastrado por las corrientes en el sector de la comarca San Vicente, en el municipio de Santo Tomás, Chontales.

El cuerpo del infortunado fue recuperado después y velado anoche en la que fue su casa en Santo Tomás, de donde a las 7 y media de la mañana de hoy partió el cortejo fúnebre hacia su última morada.

El sepelio fue acompañado por familiares, amigos y conocidos, que recorrieron las calles con música de mariachis.

