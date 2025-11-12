Aparente cortocircuito provoca incendio en vivienda del Barrio Ducualí, en Managua

Por Arlen Hernandez
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Doña Agne Patricia Alonso Chavarría, de 61 años de edad, y su esposo, Danilo Modesto Morales Aguilar, de 63 años, son los propietarios de la vivienda siniestrada en el barrio Ducualí, distrito 4 de Managua.

Incendio en vivienda de Managua deja graves pérdidas
Incendio en vivienda de Managua deja graves pérdidas

Los dueños de la casa, afirman que el humo se sintió en el patio, donde se encontraban y de inmediato pidieron ayuda, a los bomberos y vecinos.

En la parte delantera hace varios años, funcionó una farmacia, y los medicamentos y artículos médicos que todavía tenían se quemaron, al igual que lo enseres domésticos.

Al lugar llegaron tres cisternas y unos 25 bomberos, al igual que efectivos de la Policía Nacional.

El incendio de vivienda que es investido por Bomberos Unidos y la Policía Nacional, ocurrió del Puente El Edén, una arriba, 2 al sur y media arriba.

#Incendio#Ultima Hora