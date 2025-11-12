Aparente cortocircuito provoca incendio en vivienda del Barrio Ducualí, en Managua

Doña Agne Patricia Alonso Chavarría, de 61 años de edad, y su esposo, Danilo Modesto Morales Aguilar, de 63 años, son los propietarios de la vivienda siniestrada en el barrio Ducualí, distrito 4 de Managua.

Incendio en vivienda de Managua deja graves pérdidas

Los dueños de la casa, afirman que el humo se sintió en el patio, donde se encontraban y de inmediato pidieron ayuda, a los bomberos y vecinos.

En la parte delantera hace varios años, funcionó una farmacia, y los medicamentos y artículos médicos que todavía tenían se quemaron, al igual que lo enseres domésticos.

Al lugar llegaron tres cisternas y unos 25 bomberos, al igual que efectivos de la Policía Nacional.

El incendio de vivienda que es investido por Bomberos Unidos y la Policía Nacional, ocurrió del Puente El Edén, una arriba, 2 al sur y media arriba.