Aparatoso accidente provocado por perro callejero deja dos lesionados en Chontales

El capitalino Calixto Ñurinda Reyes, de 32 años; y el leonés Runel Jonathan Hernández, de 38, resultaron con lesiones de consideración al sufrir un accidente de tránsito, en Acoyapa, Chontales.

Grave accidente en Acoyapa deja dos heridos

Los lesionados viajaban en una camioneta, y al llegar al kilómetro 198 de la carretera a San Carlos, un perro callejero se les atravesó en la vía.

Eso provocó que Calixto Ñurinda perdiera el control, saliera de la vía y se estrellara contra un árbol.

El potente impacto destruyó el vidrio delantero y el costado izquierdo de la camioneta cuyos ocupantes trabajan para una empresa de electricidad.

