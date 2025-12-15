Aparatoso accidente provocado por perro callejero deja dos lesionados en Chontales
El capitalino Calixto Ñurinda Reyes, de 32 años; y el leonés Runel Jonathan Hernández, de 38, resultaron con lesiones de consideración al sufrir un accidente de tránsito, en Acoyapa, Chontales.
Los lesionados viajaban en una camioneta, y al llegar al kilómetro 198 de la carretera a San Carlos, un perro callejero se les atravesó en la vía.
Eso provocó que Calixto Ñurinda perdiera el control, saliera de la vía y se estrellara contra un árbol.
El potente impacto destruyó el vidrio delantero y el costado izquierdo de la camioneta cuyos ocupantes trabajan para una empresa de electricidad.