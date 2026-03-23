Altagracia: Muchacho resulta con graves fracturas por conducir ATV en la isla de Ometepe
Un joven no identificado se accidentó en moto esta madrugada en el sector de San Fernando, municipio de Altagracia, Isla de Ometepe, Rivas.
Aparentemente el joven conducía a exceso de velocidad lo que hizo que perdiera el control se saliera de la vía, y se estrelló contra el muro de una alcantarilla.
Del impacto el motociclista quedo inconscientes a un lado de la vida, por lo que fue llevado al centro de salud de Altagracia.