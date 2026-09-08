Alfredo Loáisiga desaparece al ser arrastrado por río en Rancho Grande

En calidad de desaparecido se encuentra el campesino Alfredo Loáisiga Sánchez, de 55 años, quien fue arrastrado por las corrientes al intentar cruzar el río Cacao Central, en Rancho Grande, Matagalpa, a las tres de la madrugada de ayer lunes.

Obrero del campo desaparece arrastrado por un rio en Rancho Grande

Según los informes de algunos allegados, al momento del lamentable hecho, Alfredo se dirigía a la comunidad El Carmen a vender café.

Agentes de la Policía, miembros de la Juventud Sandinista, Bomberos, el Minsa y otras instituciones del municipio de Rancho Grande, continúan en la búsqueda del cuerpo sin vida.

