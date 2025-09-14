Albañil fue ultimado de una puñalada por su mujer en Río Blanco

El obrero de la construcción Wilfredo Martínez Zeledón, de 33 años, fue ultimado de una puñalada en la axila derecha a manos de su mujer Olivia Blandón.

El crimen ocurrió entre la noche el sábado y la madrugada de hoy domingo, en la vivienda de la pareja ubicada en el barrio Teodoro Reyes, en Río Blanco, Matagalpa.

Cazadores de noticias informaron que los involucrados andaban en presunto estado de ebriedad, cuando iniciaron una discusión por motivos desconocidos.

En la riña, Olivia Blandón le clavó la estocada a Wilfredo Martínez quien quedó muerto boca arriba en la cama de su cuarto.

Según el dictamen forense, la herida profunda le causó una hemorragia masiva a Martínez Zeledón cuyo cuerpo también presentaba un golpe en la frente.

Conocidos de la víctima dijeron que Olivia Blandón, al ver a su hombre muerto, llamó por celular a la mamá de la víctima para informarle que había apuñalado a Wilfredo.

La autora del hecho de sangre fue capturada por las autoridades de Río Blanco, quienes investigan el caso a profundidad.

