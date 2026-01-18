Albañil fue a cobrar su pago y horas despues es hallado sin vida en una alcantarilla

David Alberto Olivas, de 52 años, fue encontrado muerto la mañana de hoy domingo, en el interior de de un cauce con agua sucia, en el barrio Chilamatillo, ubicado en el kilómetro 31 de la carretera hacia Tipitapa.

Don Rito José Munguía, padre adoptivo del afectado, relató que David salió en su bicicleta a eso de las 10.30 de la noche del sábado, a cobrar un dinero que le debían, y luego se fue a un bar de la zona.

Su esposa preocupada porque no llegaba, llamó a David Alberto y este le contentó que iba por el empalme, pero nunca regresó a la casa.

El ahora occiso se ganaba la vida como albañil, y en la labores de búsqueda, su cuerpo fue localizado boca arroba dentro de la alcantarilla, con la cabeza y el tórax cubierto de lodo.

La bicicleta en que se desplazaba fue encontrada a varios metros del cuerpo, por lo que se investiga si don David Olivas andaba ebrio cuando salió de la vía y cayó dentro de la alcantarilla.