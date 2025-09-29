Albañil es fulminado por infarto mientras laboraba sobre un andamio en Matagalpa

El joven David Dormus Barrera, de 23 años de edad, falleció la mañana de este lunes al sufrir un infarto cardiaco mientras estaba laborando en el barrio Apante, de la ciudad de Matagalpa.

Joven albañil muere por infarto en Matagalpa

Cazadores de noticias informaron que Dormus Barrera se encontraba realizando labores de albañilería sobre un andamio a una altura de tres metros cuando se precipitó al vacío.

Aunque otras personas que estaban en el lugar trataron de ayudarlo y llamaron a los bomberos para llevarlo a un centro asistencial, cuando los paramédicos llegaron ya no presentaba los signos vitales.

El cuerpo fue revisado por un médico forense del municipio de Matagalpa quien confirmó como causa de muerte la falla cardiaca.

David Dormus Barrera era oriundo del municipio El Cuá, Jinotega, y junto a su esposa se había trasladado a Matagalpa desde hace dos meses para trabajar en el proyecto donde falleció a escasas dos semanas de cumplir sus 24 años.

